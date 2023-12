Premio San Michele Arcangelo del Casato Antinolfi

Dalla sede stampa del Casato Antinolfi riceviamo e pubblichiamo

Nella lunga e millenaria storia del Casato Antinolfi della dinastia Longobarda dei Principi Antinolfi di Capua e Benevento che hanno fatto la storia dei nostri mille borghi e che ancora oggi danno il loro contributo giornaliero al progresso della Nazione . Il Casato, attraverso il suo legittimo rappresentante, il Principe Mauro VIII Antinofli, oggi ha scelto di dare vita a una nuova iniziativa degna di essere annoverata nella memorie del tempo, appunto, il primo concorso premiale del Casato Antinolfi intitolato a San Michele Arcangelo, principe delle angeliche gerarchie celesti. Il premio consistente in una statura raffigurante San Michele Arcangelo realizzata dal maestro Michele Maria Mangano in polvere di marmo e alabastrino, bagnata in oro e anticata con tecnica bizantina dell’ altezza di 23 centimetri che sarà consegnata ai vincitori scelti da una apposita giuria che si sono distinti nell’ arco dell’ anno per la loro bravura nel campo sociale, lavorativo, intellettuale e verso il Casato. Il premio vuole coinvolgere quante più persone possibile ed è finalizzato a creare le condizioni affinchè l’uomo si senta a suo agio e crei con il proprio simile una fratellanza che va al di là del contingente, ma che affonda le sue radici in una dimensione di vera e sentita fratellanza e comunanza di fede e di carità verso il prossimo. Infatti quest’ anno il premio si è svolto in una particolare e suggestiva location, il castello normanno svevo – angioino -aragonese di Monte Sant’Angelo (FG), nei giorni di 28 e 29 ottobre 2023. Quest’anno la giuria , nonostante i tanti concorrenti degni di interesse, ha deciso di attribuire l’ambito trofeo all’ingegnere Giovanni CAPASSO, Colonnello in servizio presso il Tribunale Militare di Napoli e proveniente dalla Scuola Militare Annunziatella di Napoli; al Dott. Valerio PROSPERI, presidente dell’ associazione medici di San Pio che opera nel sociale; alla Dr.ssa Giuseppina BELPERRIO, medico presso gli Ospedali Campani; al Dr. Michele PICARO, funzionario Tributario dell’Amministrazione dell’ Agenzia delle Entrate di Bari, coordinatore di Forza Italia di Bari; e infine all’Avv. Prof. Giuseppe PIEMONTESI Socio ordinario della Società di Storia Patria per la Regione Puglia; Componente del comitato tecnico-scientifico di Monte Capitale della cultura italiana 2025.Autore di diversi libri di saggi e articoli sulla storia e cultura del Gargano. Da quest’ anno il premio sarà concesso, ogni anno, in un luogo diverso. La giuria del premio sempre presieduta dal Principe Mauro VIII Antinolfi che sceglierà i componenti.