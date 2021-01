Premio “Olivarum”: miglior olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata

E’ fissato al 31 gennaio prossimo alle ore 12 il termine di scadenza per partecipare al Premio Olivarum per il miglior olio extravergine di oliva prodotto e imbottigliato in Basilicata nell’annata agraria 2020/2021. Il Concorso, giunto alla XVII edizione, è organizzato dal Dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata e dall’Alsia (Agenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura). L’obiettivo del Premio è favorire il miglioramento e la cultura della qualità dell’olio extravergine d’oliva lucano, la valorizzazione, la commercializzazione e il consumo sui mercati.

“Il comparto olivicolo in Basilicata – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli – è simbolo di tradizione, difesa del suolo ed una risorsa economica con notevoli possibilità di sviluppo e l’olio extravergine d’oliva lucano è il risultato della grande competenza dei nostri produttori. In tale quadro si inserisce il Premio regionale Olivarum, promosso dalla Regione Basilicata e dall’Alsia e finalizzato ad accompagnare le varie fasi della filiera che deve sempre maggiormente specializzarsi”. Il regolamento del Premio prevede che i campioni di olio extravergine presentati dai produttori siano sottoposti a esami organolettici e chimico-fisici per stabilirne la qualità. Il Comitato di assaggio, costituito da assaggiatori iscritti nell’elenco regionale, è rappresentato dal Panel regionale che effettuerà le analisi nei laboratori del Centro ricerche Metapontum Agrobios dell’Alsia. Il vincitore del Premio, coloro che otterranno le menzioni e tutti gli oli selezionati rappresenteranno la Basilicata negli eventi e nelle manifestazioni nazionali e internazionali di settore. In questa edizione è prevista per la prima volta la menzione speciale per il Miglior Olio Lucano a marchio Igp (Indicazione geografica protetta).

Il bando può essere scaricato al seguente link: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6607

Per informazioni: Comunicazione Esterna Dipartimento Politiche agricole Via A. M. Di Francia, 45 – Matera, email agromktg@regione.basilicata.it. tel. 0835/284265-284299.