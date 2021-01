Premio “Lucani Insigni 2021”, pubblicato l’avviso

Pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Basilicata, nelle sezioni: “Avvisi Pubblici”, “In Evidenza”, e sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, n. 7 del 16 gennaio 2021, l’avviso pubblico per l’attribuzione del premio “Lucani Insigni” per l’anno 2021, ai sensi della legge regionale 18/2005.

Il premio sarà conferito a personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e a personalità impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana. Alle otto personalità che saranno premiate sarà donata un’opera di pregio di un autore lucano.

Le candidature per “meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, possono essere presentate da Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo e dai Consiglieri regionali; le candidature per “la diffusione e la conoscenza dell’identità lucana”, possono essere presentate da Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo e dai Consiglieri regionali, dalle case editrici, dai critici d’arte e dagli autori.

La domanda di candidatura, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet, dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiorappresentanza@pec.consiglio.basilicata.it.

E’ possibile consultare l’avviso pubblico, collegandosi all’indirizzo web:

https://www.consiglio.basilicata.it/notizia.html?ref_type_id=10499&detail_obj_id=237020