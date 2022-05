Premio “Domenico Pittella” e presentazione dei suoi scritti

Il Senatore delle Repubblica Domenico Pittella scomparso quattro anni fa che ha anche rivestito la carica di Presidente della Commissione Sanità del Senato, è stato ricordato oggi 2 maggio, alle 17,30 in una sala gremita dell’Hotel Happy Moment, a cinquant’anni esatti dalla inaugurazione della Clinica da lui fondata nella sua Lauria (PZ).

La presentazione del libro “DOMENICO PITTELLA-Raccolta di atti parlamentari” è stata curata dal prof. Enrico Canterini, l’incontro, moderato dalla giornalista Rosita Stella Brienza, si è aperto con un collegamento del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha parlato delle “Sfide della salute e della sicurezza sociale oggi”.

Il premio, consistente in una borsa di studio di mille euro, è stato assegnato, a due giovani Medici neolaureati, ROBERTA GAGLIARDI e GREGORIO SPAGNI, tenendo conto del voto di laurea, dei voti riportati negli esami di profitto, e del dottorato di ricerca.

Il nipote del Senatore, che porta il nome del nonno, Domenico Pittella, ha esposto le ragioni del Premio: “Nel tentativo di dare merito e riconoscimento a chi, anche oggi, fa della missione medica una ragione di vita e in suo ricordo. Insieme a mio padre e a mio zio Marcello, interpretando il sentire comune alla famiglia Pittella, ho curato la raccolta dei lavori parlamentari di mio nonno.

“Mimì Pittella è stato un grande medico, pronto a salire a dorso di un mulo per raggiungere le abitazioni che decenni fa non godevano di collegamenti stradali, è stato il tenace costruttore della sua Clinica presidio di alto valore professionale, è stato l’uomo profondamente innamorato della sua Basilicata e della sua Lauria.”

Nelle parole del Senatore Gianni Pittella, Sindaco di Lauria , il ricordo di Domenico Pittella dell’impegno da medico e di uomo delle istituzioni :

“ Una persona impegnata per gli altri appartiene alla comunità e non solo alla famiglia, e così anche la sua memoria.”

Particolarmente commovente l’intervento di Marcello Pittella,

Consigliere Regionale Pd ed ex Presidente della Regione Basilicata, un intervento appassionato e personale, nel tentativo di mantenere viva la figura del padre, vissuta come ancora presente e vicina in un momento delicato e difficile delle sua vita, rimarcando la passione del padre per la sua Lauria e per la sua regione. Con l’auspicio che i giovani possano amare la propria terra, la Basilicata, come la amava lui, purché si creino le condizioni future per favorire il ritorno molti di loro che ne hanno varcato i confini, e possano restare o ritornare a vivere in armonia con questa terra che li ha generati.

Cosi in una nota del giovane Domenico Pittella:

“Intere generazioni conservano un vivo ricordo del riferimento che il dott. Domenico Pittella ha rappresentato per il territorio lucano e per il mezzogiorno. Medico specializzato in Cardiologia, Pediatria, Igiene e Medicina del Lavoro, il suo esempio ha sicuramente animato le valenti figure professionali che la meravigliosa terra lucana e il Mezzogiorno sono stati capaci di produrre.”

Nella giornata in ricordo del compianto politico presenti accanto alla famiglia numerosi esponenti delle istituzioni :

I Presidenti delle due Province Lucane, Piero Marrese di Matera, e Rocca Guarino di Potenza,, il vicepresidente del Consiglio Regionale Mario Polese, il segretario regionale Pd Raffaele La Regina, presenti molti Sindaci dei Comuni Lucani delle due Province ed una delegazione della Svimar.

Il libro per volontà della famiglia Pittella è stato distribuito gratuitamente ai partecipanti all’evento.

Carmen De Rosa