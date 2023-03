Premiata la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere alle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi sport invernali a Folgaria

Giornate da 10 e lode in Trentino: sono tante le emozioni che si portano a casa i sei studenti della scuola media dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere che hanno gareggiato ai campionati italiani studenteschi di sci alpino.

Tommaso Taranto (2^A), Antonio Taranto (3^A), Giulio Varallo (1^B) (squadra maschile) – Alice Di Benedetto (3^B), Federica Votta (2^A), Francesca Cimetti (3^A) (squadra femminile) – nei giorni scorsi hanno rappresentato la Regione Basilicata sulle belle piste della Ski Area di Folgaria (provincia autonoma di Trento).

Tommaso, Antonio e Giulio hanno conquistato il dodicesimo posto assoluto nella classifica maschile a squadre della categoria unica delle Scuole secondarie di primo grado, lasciandosi dietro le squadre della Lombardia, Lazio, Toscana e Molise e classificandosi rispettivamente 35^, 36^ e 45^ nella classifica nazionale individuale.

Alice, Federica si sono classificate rispettivamente 37^, 45^ nella classifica nazionale individuale, Francesca per un problema di salute non ha gareggiato, ma ha supportato attivamente i compagni durante le gare.

Un plauso va agli accompagnatori Prof. Angelo Parente (Capodelegazione Basilicata) e Prof.ssa Antonella Corona che hanno guidato i ragazzi in questa speciale esperienza agonistica, ed alla dirigente dell’Omnicomprensivo di Marsicovetere Dott. Marinella Giordano sempre aperta alle iniziative di apprendimento esperienziale con cui i ragazzi possono acquisire nuove competenze attraverso lezioni di vita sul campo.

In occasione delle finali nazionali, gli studenti sono stati “ambasciatori del territorio Lucano” promuovendo Marsicovetere, Viggiano e la Val D’Agri, con brochure e prodotti tipici del nostro territorio, al Festival delle Regioni tenutosi a Folgaria (TN).

Tutti e sei gli atleti fanno parte del vivaio dello Sci Club Volturino FISI, che opera attivamente in Val d’Agri facendo da collettore di talenti e appassionati, nonchè motore di promozione degli sport invernali collaborando con gli istituti scolastici locali, con progetti di avvicinamento alla pratica dello sci alpino e sci di fondo.