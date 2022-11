Potenziare Museo e Area Archeologica di Grumento Nova, incontro al Ministero della Cultura

Ieri giovedì 17 Novembre si è tenuta a Roma, presso il Ministero della Cultura, la riunione con il Direttore Generale dei Musei Italiani, dott. Massimo Osanna, le due soprintendenze di Basilicata, il Direttore del Museo Nazionale della Val d’Agri e l’Amministrazione Comunale di Grumento Nova.

Proficuo è stato il confronto circa gli interventi necessari per potenziare il nostro Museo, con il completamento delle sale espositive e l’efficientamento energetico. Lo stesso per tutti gli interventi necessari per l’area Archeologica, inclusi i lavori per restituire ai visitatori il Teatro Romano, le Terme Imperiali e la fruibilità in notturno del sito con l’ausilio della multimedialità. Soddisfatto e grato per la disponibilità accordata dal Ministero, il Sindaco di Grumento che, solo il mese scorso, aveva richiesto un incontro al direttore generale per poter finalmente valorizzare appieno le potenzialità offerte dall’area Archeologica di Grumentum.