Potenziamento della Centrale Unica di Committenza del Comune Capofila di Marsicovetere

Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, annuncia che i Comuni di Marsicovetere e Sant’Arcangelo hanno rinnovato la Centrale Unica di Committenza (CUC) e con soddisfazione comunica che hanno aderito anche i Comuni di Grumento Nova, Paterno, Sarconi, Tramutola, Montemurro, Moliterno, Viggiano e Calvello. In via di adesione anche i Comuni di Marsico Nuovo e Spinoso.

“L’ingresso di altri Comuni testimonia la bontà della scelta di questa amministrazione di confermare e promuovere la centrale unica di Committenza e ne accresce potenzialità ed opportunità di sviluppo”, il Sindaco esprime piena convinzione per il percorso intrapreso, che vede, anche in questa occasione, Marsicovetere comune Capofila impegnato in un lavoro costante e tenace per la crescita della Val d’Agri tutta, espressione di una visione integrata e solidale del territorio.

“La Cuc Val D’Agri è un servizio fondamentale, in particolare per le opere finanziate con i fondi del Pnrr, in una Regione che conta solo 25 Stazioni appaltanti – continua il primo cittadino Zipparri – è un modello organizzativo che rappresenta una best practice in tema di anticorruzione. Nella misura in cui opera nell’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture nell’ottica dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, la Stazione unica appaltante inevitabilmente è chiamata a controllare l’intero processo di appalto affinché sia condotto in modo equo e trasparente, e ci consente un’azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminose.”

Presso il Comune di Marsicovetere è stata istituita la sede dell’Ufficio comune per il funzionamento della centrale di committenza, struttura organizzativa in cui sono concentrate le attività della Centrale per la gestione in forma associata di funzioni e servizi relativi: dalla gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in forma aggregata, al coordinamento delle attività di collaborazione tra gli uffici degli Enti aderenti, nonché al supporto e alla consulenza tecnica, procedurale e normativa. La direzione dell’unità organizzativa è stata affidata all’Ing. Giovanni Dammiano, già Responsabile dell’Area Tecnica e Lavori Pubblici del Comune di Marsicovetere, il quale si dichiara molto soddisfatto: “ci ho sempre creduto – afferma – la gestione in forma associata è un vantaggio enorme in termini di economicità ed efficienza della spesa pubblica; è uno strumento che è anche occasione per le nostre comunità di vincere il concetto di paese a favore di quello di comprensorio, di superare i campanilismi per muoversi insieme in una prospettiva di lungo termine che ci consente di mettere a sistema esperienze e conoscenze, ottimizzare risorse finanziarie e valorizzare il nostro capitale umano.

La Centrale di committenza Val d’Agri ha conseguito la qualificazione in ottemperanza al nuovo Codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore dal 1° luglio scorso, e può operare negli affidamenti degli appalti pubblici di lavoro senza limiti di importo e appaltare servizi e forniture fino a 5 milioni di euro.

L’assenza di qualificazione non avrebbe consentito appalti di lavoro superiori a 500.000,00 euro e di servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 euro, con sostanziale blocco degli affidamenti per tutto il comprensorio.

Per completare l’iter della qualificazione la centrale di committenza ha provveduto inoltre alla acquisizione del nuovo portale telematico indispensabile per l’espletamento delle procedure di gara e la gestione congiunta di servizi e forniture come previsto già dalla Convenzione, che sarà presto accessibile a tutti i Comuni aderenti alla CUC. In itinere anche la pubblicazione del sito internet istituzionale della centrale di committenza.

“L’amministrazione comunale di Marsicovetere – sottolinea il Sindaco Zipparri – attraverso la istituzione della CUC prova di fatto a mettere insieme tutti i Comuni della Val d’Agri che già per ambito sociale, sanitario ed energetico riconoscono da anni alla centralissima Villa D’Agri il riferimento di una grande città comprensorio: la Val d’Agri”.

Il Sindaco

Marco ZIPPARRI