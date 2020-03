Send an email

Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano in quarantena





Salgono a cinque i comuni della Campania per i quali è scattata la quarantena. Dopo il divieto di entrata ed uscita disposto da un’ordinanza della Regione Campania per Ariano Irpino, nell’Avellinese, lo stesso provvedimento è stato adottato per altri quattro comuni del Salernitano.

Si tratta di Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano.

Sono 16 i casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana.

FONTE ANSA





Ecco l’ordinanza del Presidente De Luca:

ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-1

Il Sindaco di Marsicovetere Zipparri chiede a chiunque si sia recato al ritiro spirituale che ha portato poi alla quarantena dei 4 paesi del Vallo di Diano di comunicarlo: