Polisportiva Val d’Agri: una macchina da record

Si terrà oggi, 19 dicembre, la conferenza stampa della neo Polisportiva Valdagri. Nella sala consiliare di Marsicovetere, dalle ore 18:00 in poi, il presidente Pino Abelardo e tutti i soci illustreranno i numerosi risultati raggiunti e conseguiti, nonostante i pochi mesi di attività, imponendosi già come una realtà consolidata nella Val d’Agri. Unica società a rappresentare la Basilicata nell’hockey sul prato, durante le recenti finali del Trofeo Coni 2023, al primo posto nell’acrobatica aerea nella recente competizione in Calabria, fino ad arrivare al riconoscimento che il Coni consegnerà, il 20 a Tito, al presidente e all’atleta Maria Giovanna Ramunno, per le attività promosse dalla società e per l’impegno profuso nel sociale. Tutte qualità e primati, questi, che hanno consentito alla Polisportiva di distinguersi rispetto alle altre. Si allo sport, come vettore per favorire la socialità e l’inclusione, e tanta attenzione riservata proprio su quest’ultima tematica. Lo scorso 14 dicembre infatti la Polisportiva Valdagri è stata partner dell’evento “Dolore… Speranza uniti nella musica per la disabilità-Storie di Vissuto quotidiano nell’opera di San Pio” e proprio al cineteatro Don Bosco di Potenza al Presidente Abelardo è stato riconosciuto il titolo di socio Onorario dell’associazione Aprodis (organizzatrice della manifestazione ) per l’impegno profuso e per la vicinanza mostrata alle famiglie che vivono la disabilità . La targa è stata consegnata dal primo cittadino della città di Potenza, Mario Guarente, ed all’evento sono intervenuti anche l’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli, ed i consiglieri comunali Cannizzaro e Calò. Un momento di grande riflessione, accompagnato dalle testimonianze di mamme e protagonisti, al quale la Polisportiva ha fatto sentire la propria vicinanza . Dunque la conferenza stampa a Villa d’Agri illustrerà questi ed altri risultati raggiunti, ma svelerà anche gli obbiettivi futuri annunciando l’entrata di una nuova disciplina sportiva, che conta già un numero di iscritti considerevole, al gemellaggio con il CUS di Torino e con il Politecnico.