La Basilicata ha il minor tasso di abbandono scolastico

Un ragazzo o una ragazza che lascia la scuola prima di aver completato il percorso didattico è una sconfitta per tutti. Da un punto di vista personale, comunitario, e anche economico. L’abbandono scolastico – definito come il lasciare gli studi avendo conseguito soltanto la licenza media – è un grosso ostacolo per lo sviluppo economico e l’occupazione, oltre a essere legato strettamente a povertà ed esclusione sociale.

I dati Eurostat mostrano come nel 2022 in Italia addirittura l’11,5%, degli studenti abbia abbandonato gli studi senza ottenere il diploma di scuola superiore. Con un forte divario territoriale però, con regioni come la Sicilia dove quasi uno studente su sei non ha terminato gli studi. E nonostante sia in costante diminuzione (nel 2021 si attestava al 12,7%), il nostro tasso di abbandono scolastico italiano è ancora tra i più alti dell’Unione Europea.

In Basilicata il tasso di abbandono della scuola dell’obbligo è il più basso d’Italia.