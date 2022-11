Pmi day 2022, aziende aperte agli studenti lucani

Ritorna il tradizionale appuntamento con il Pmi Day, la giornata della Piccola Industria dedicata alla cultura d’impresa e che consente alle nuove generazioni di conoscere da vicino le realtà aziendali del territorio. Anche quest’anno il Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata ha aderito all’iniziativa che, per la tredicesima edizione, celebra “Bellezza, crescita e comunità”. Sono tre gli appuntamenti sul territorio che si svolgeranno in contemporanea venerdì 18 novembre negli stabilimenti Ciesse Tendaggi di Potenza (Via dell’Edilizia), Antezza Tipografi di Matera (Zona industriale La Martella) e Lear Corporation nella zona industriale San Nicola di Melfi.

Saranno rispettivamente coinvolti gli studenti del Liceo Artistico “Walter Gropius” di Potenza e degli Istituti di Istruzione Superiore Pentasuglia di Matera e Gasparrini di Melfi. Guidati dai docenti, svolgeranno in mattinata visite per toccare con mano le realtà aziendali individuate e comprendere quali sono le figure professionali coinvolte. Le tre eccellenze produttive individuate operano in settori diversi ma sono tutte caratterizzate da qualità delle produzioni, innovazione dei processi e apertura alla comunità.

Oltre che dagli imprenditori e dirigenti aziendali, gli studenti saranno accolti dal consiglio direttivo del Comitato Piccola Industria guidato dal presidente e vice presidente nazionale con delega al Capitale Umano e Formazione, Antonio Braia.

Prevista anche la presenza del presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e il direttore generale, Giuseppe Carriero.