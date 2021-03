Non posso non tornare sulla istituzione della zona rossa dopo aver letto la risposta di Bardi ai sindaci lucani.

Al Presidente chiedo la cortesia di non prenderci in giro. Si assuma le responsabilità che gli spettano e scriva al Ministro Speranza per rivedere il DPCM. Questa imbarazzante sufficienza di atteggiamento non é tollerabile.