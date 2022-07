“Percorsi e congiunzioni lucane”, weekend di eventi tra Marsico Nuovo e Sasso Castalda in ricordo di Mariele Ventre

Percorsi e congiunzioni lucane”. Da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 tra Marsiconuovo e Sasso Castalda in programma eventi per la presentazione del Sentiero “Mariele Ventre” e un grande concerto sabato 16 luglio del Coro dei “Vecchioni di Mariele” alle 20,30 presso il teatro Mariele Ventre di Sasso di Castalda. Ci sarà anche la sorella di Mariele: Mariantonietta Ventre, Presidente della Fondazione Mariele Ventre di Bologna. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo e il Sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia. Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare.

Sarà questo un modo per rinsaldare ulteriormente i legami storici, culturali e familiari della Comunità di Sasso di Castalda con la Comunità di Marsico Nuovo nel nome di Mariele.

“Da Mariele alla luna – Percorsi e congiunzioni lucane”. E’ il titolo del Docu-Concerto, un racconto documentaristico, emotivo e musicale sulla figura di Mariele Ventre, educatrice e musicista, fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna fino al 1995. Il progetto nasce con l’intento di mantenere vivo il ricordo di Mariele e di sollecitare nuove forme di progetti e memoria.

La luna, custode dei sogni e delle speranze e simbolo d’intuizione e purezza è la metafora per rappresentare Mariele Ventre, personaggio pubblico misterioso.

La narrazione del Docu-Concerto, approfondisce la conoscenza di Mariele dandone una visione più estesa rispetto all’immaginario collettivo, limitato dalle rare testimonianze rintracciabili. I brevi capitoli scorrono attraverso documentazioni, filmati, interviste, audio e foto d’epoca, intervallati da dodici brani originali del repertorio del “Piccolo Coro”, cantati dai “Vecchioni di Mariele” (suoi coristi dagli anni ’60 agli anni ’90).

Ogni capitolo descrive un aspetto della vita di Mariele, introdotto da considerazioni e racconti narrate dalle voci dei Vecchioni di Mariele. Si parte dai suoi progetti – Il piano(forte) di Mariele -; si prosegue con le sue scelte – Mariele e l’Antoniano -; si raccontano le sue – origini lucane – che la accomunano ad un altro illustre personaggio della Lucania che ha a che fare con la luna. Se ne descrive – La spiritualità – delineata limpidamente da chi l’ha “sentita” e da chi l’ha conosciuta; si spiega Il valore dello Zecchino d’Oro – e di alcuni interpreti delle canzoni (presenti con il loro canto dal vivo); si ripercorre – Il viaggio più importante – sulle note di un brano corredato da foto del Piccolo Coro; si rivela – L’Opera di Mariele – elemento fondamentale del suo segno di educatrice; si fa vivo il presente con – La Fondazione Mariele Ventre – e si sollecita il futuro con – La memoria –

Alcuni contributi video che accompagnano le canzoni del programma, mostrano presente e passato, come in – Sorridi sorridi – dove appaiono i coristi ieri (del Piccolo Coro) e oggi (Vecchioni di Mariele); Nella canzone – Il caffè della Peppina – si scopre la moltitudine di luoghi in cui la canzone è stata riproposta; nel brano – Popoff – compare il bimbo biondo negli studi dell’Antoniano e l’uomo adulto ad un concerto con i Vecchioni di Mariele; Sulle note dell’ – Ave verum – scorrono alcune esperienze spirituali di Mariele con il Piccolo Coro; – La ninna nanna di Mozart – suona con i disegni di Carla Cortesi, scenografa storica dell’Antoniano; nella – Fantasia dello Zecchino d’Oro -si ritrovano foto e video della manifestazione e del coro in quegli anni; Infine in – Dolce sentire – si ammirano alcune opere dedicate a Mariele.

IL PROGRAMMA MUSICALE

Sorridi sorridi

Lu braccial

Fantasia folk

Il caffè della Peppina

Ninna nanna del chicco di caffè

Popoff

Ave verum

San Francesco e il lupo

Hevenu shalom aleichem

Ninna nanna di Mozart

Fantasia dello Zecchino d’Oro

Dolce sentire

Il Docu-Concerto è eseguito dal coro “Vecchioni di Mariele”

Ideato e realizzato da Francesca Bernardi (curatrice del progetto Testimonianze Musicali)