Per Avis Marsicovetere l’importanza dei giovani affiancata dall’esperienza di chi dona per “essere” volontari del sangue

Nella vita può capitare di trovarsi costretti ad affrontare la diagnosi di una malattia, che sia nostra o di una persona a noi cara. Come impatta questa condizione su mente, corpo e affetti? Come si fa ad accettarla? Come dobbiamo comportarci in merito a salute e benessere?

A queste e ad altre domande hanno cercato di fornire risposte gli esperti intervenuti ad “Obiettivo Futuro – Obiettivo Salute”, il meeting organizzato dalla Consulta Nazionale AVIS Giovani. Ragazze e ragazzi provenienti da molte regioni italiane hanno partecipato all’evento di Bologna, tutti legati da uno stesso comune denominatore: la passione per il volontariato. In Avis e non solo.

Quella passione che tanti donatori iscritti alla nostra Associazione comunale hanno e che la dimostrano periodicamente sia in momenti tranquilli e sia in caso di necessità e di emergenze.

Alcuni giorni fa, abbiamo divulgato un nostro progetto che prevede proprio l’avvicinamento dei giovani a questo mondo, quello del volontariato e nello specifico nella donazione di Sangue e Plasma.

Lo abbiamo fatto, in occasione del 25° anno dalla nostra istituzione, attraverso la promozione tra i giovani donatori di Sangue e/o Plasma di un Bando di Concorso per l’attribuzione di 5 borse di studio a studenti maggiorenni delle Scuoe Medie Superiori della Val d’Agri, che conseguiranno il Diploma di maturità al termine dell’anno scolastico 2023/24.

In molti hanno timore di accostarsi alla donazione di sangue o plasma ma forse questo è dovuto anche alla disinformazione che, ancora oggi, ruota intorno a questo. Le nuove generazioni stanno iniziando anche loro ad essere poco informate a riguardo perché purtroppo la comunicazione che viene diffusa è tutt’altro che buona e scrupolosa.

Da qui le ripercussioni che un mancato stato di salute ottimale può generare anche a livello psicologico. Il dottor Gerardo Favaretto, psichiatra esperto in salute mentale, intervenuto al meeting di Bologna, ha sollevato l’importanza della correlazione tra la salute mentale, appunto, e le diverse fasi della vita che ogni soggetto e ogni generazione si trova ad affrontare. In particolare, ha messo in evidenza un concetto ben chiaro anche a noi donatori: «Prendersi cura è un qualcosa che riguarda tutta la comunità, un contesto generale in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per il bene del prossimo».

L’estendere il nostro progetto nelle varie scuole della valle ha l’intento proprio di abbattere questa disinformazione. I docenti che si sono prestati a condividere la nostra iniziativa porteranno all’attenzione degli alunni gli aspetti positivi che la donazione di sangue e/o plasma possano avere.

Da Villa d’Agri a Sant’Arcangelo, da Marsico Nuovo a Viggiano, da Moliterno a Tramutola, tutti gli studenti maggiorenni maturandi hanno questa opportunità. Borse di Studio del valore di 200€ cadauna per l’acquisto di libri, materiale didattico e/o dispositivi informatici sono a disposizione di chi volesse seguire in questi mesi un percorso di avvicinamento, conoscenza e di altruismo verso chi soffre, perché grazie a un donatore possono essere salvate fino a 7 vite.

L’appuntamento per tutti è previsto per una doppia seduta di Sangue e Plasma Domenica 5 Novembre 2023, dalle ore 7:30 fino alle 12:00 presso il nostro punto di raccolta sangue al Kiris Hotel.

Perciò, Avis Marsicovetere vi aspetta per questo doppio appuntamento e vi invita ad unirvi a noi, per donare voi stessi e donare speranza di vita a tanti.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.