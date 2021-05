Paterno: l’intera banda di ladri è stata arrestata dai Carabinieri

Dopo ore di ricerche i Carabinieri hanno individuato gli altri due componenti della banda: erano nascosti nelle campagne vicino al luogo dello scontro. Pensavano di farla franca, ma il lavoro dei militari è stato davvero eccellente dopo che nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 maggio, nei pressi dell’area artigianale PIP di Paterno i Carabinieri di Marsico Nuovo hanno intercettato la banda di 3 ladri di origine serba ( in un primo momento si parlava di 4 ladri) sorpresi dopo aver messo a segno due furti in appartamenti.

I tre stranieri, a bordo di un’Audi A6 di colore bianco con vetri oscurati, oggetto di furto e con targa appartenete ad un’altra auto, non si sono fermati all’alt intimato dalle forse dell’ordine speronato la Fiat Punto dei Carabinieri. Nell’incidente due militari sono rimasti lievemente feriti, ma nonostante ciò, e in attesta dell’arrivo di altri militari, hanno ammanettato uno dei tre vicino a un palo della pubblica illuminazione, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. Le ricerche da parte dei carabinieri di Marsico Nuovo, assieme a i militari di Viggiano e dei carabinieri del nucleo investigativo di Potenza, si sono conclude nella tarda serata arrestando i tre uomini (provenienti dalla Campania) e trasferiti nel carcere di Potenza.

Indagini in corso per capire se sono protagonisti di altri furti in zona ed in Provincia di Potenza, perchè a quanto pare la stessa auto è stata avvistata nei giorni scorsi in altre località lucane.

Sono stati tantissimi i complimenti sui social per le forze dell’ordine impegnate ieri, perchè sono riuscite ad acciuffare i tre ladri, anche rischiando la vita.