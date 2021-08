“Pater Lignum Mater Aquae Radici e Percorsi: il fiume Agri”, informazioni sui parcheggi

Parcheggi per il concerto e per raggiungere la manifestazione:

– Da Tramutola, S.S 276: all’intersezione con Via Limanti, prendere Via Campestrino a destra e al primo incrocio, si può parcheggiare a sinistra su Via delle Acacie e a sinistra su via delle Rubinie e poi, dall’intersezione con Via Pantano, raggiungere l’area della manifestazione a piedi, (250 metri circa).

– Dalla S.S. 598: uscire a Paterno.

– Dopo 400 metri si trova la prima area Parcheggi nell’area Artigianale per poi raggiungere a piedi la manifestazione (800 metri – 10’);

– A 1,5 km si arriva in Via Giustino Fortunato e poi in Piazza Isabella dove ci si può parcheggiare nelle aree dedicate e poi raggiungere l’area della manifestazione dopo 700 metri a piedi;

– A 1,5 km su Via Giustino Fortunato si incrocia a sinistra Via Crocevia, percorrendola, si arriva all’incrocio con via delle Acacie e Via delle Rubinie dove si può parcheggiare e raggiungere l’area della manifestazione a piedi, (250 metri circa).