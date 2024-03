Pasqua 2024: tra tradizione e rincari, la festa si fa costosa

Mentre la Pasqua si avvicina portando con sé le sue tradizioni di convivialità e di viaggi, un’ombra si allunga sulle festività: un’ondata di aumenti di prezzo che tocca indiscriminatamente ogni settore. Da una recente indagine condotta da Assoutenti emerge un quadro preoccupante per le famiglie italiane, le quali si troveranno a fronteggiare spese aggiuntive per un totale di 1 miliardo di euro. Questa tendenza al rialzo, che si verifica nonostante un tasso di inflazione apparentemente contenuto allo 0,8%, riguarda sia le tavole imbandite di casa sia chi sceglie di trascorrere le vacanze pasquali lontano da casa.

Un Cenone Pasquale sotto il Segno dei Rincari

I preparativi per il tradizionale pranzo di Pasqua si rivelano quest’anno particolarmente onerosi per i consumatori italiani. L’analisi dei prezzi al dettaglio indica che l’acquisto dei generi alimentari necessari per il festeggiamento registra un incremento medio del 4% rispetto al 2023, un salasso che si aggiunge alle già note difficoltà economiche di molte famiglie. La situazione si aggrava per alcuni prodotti chiave:

L’olio d’oliva vede un’impennata del 46,2%,

La frutta fresca e le patate registrano rispettivamente aumenti dell’ 11,1% e del 14,9%.

e del Anche le carni tradizionali, come quelle ovine e caprine, e i salumi pasquali non sono immuni, con un rialzo dei prezzi del 3,8%.

La situazione non è migliore per i dolci pasquali: le uova di cioccolato subiscono rincari notevoli a causa della crisi internazionale del cacao, mentre le colombe, simbolo di pace e rinascita, mantengono stabili i loro prezzi, offrendo un piccolo sollievo nel panorama dei consumi festivi.

Viaggiare a Pasqua: un Lusso sempre più Costoso

Il desiderio di evadere dalla routine e di scoprire nuove destinazioni durante le vacanze di Pasqua si scontra con l’aumento dei costi di viaggio. Secondo quanto riportato da Assoutenti, le tariffe ferroviarie hanno visto un incremento del 5,9%, rendendo il treno un’opzione meno conveniente per gli spostamenti. Ancor più marcato il rialzo per i voli: quelli nazionali sono aumentati del 13,1%, mentre le rotte verso le destinazioni europee subiscono un incremento del 5,7%.

Per chi predilige la comodità dei pacchetti vacanza “tutto incluso”, il panorama non è più rassicurante, con un aumento dell’8,7% che incide notevolmente sul budget destinato al riposo e al divertimento. Anche la scelta dell’alloggio diventa un dilemma economico:

Gli hotel richiedono un esborso maggiore del 6,9%,

Mentre per le altre forme di ospitalità, come B&B, case vacanze e appartamenti, il balzo è ancora più elevato, raggiungendo il 9,1%.

Infine, il piacere di una cena fuori in un ristorante tipico o la visita a musei e monumenti storici comporta ora un costo superiore del 3,9%, testimoniando come l’inflazione si insinui silenziosamente in ogni aspetto della vita quotidiana e delle festività.

In conclusione, la Pasqua 2024 si prospetta come un periodo di sfide economiche per le famiglie italiane, che si trovano a dover bilanciare il desiderio di mantenere vive le tradizioni con la necessità di gestire un budget sempre più stretto. La speranza è che, nonostante gli ostacoli finanziari, lo spirito di rinascita e condivisione tipico della festività possa trovare modo di esprimersi, ricordandoci che il valore della Pasqua trascende il semplice aspetto materiale.

Fonte: https://www.prestoenergia.it/news/pasqua-2024-rincari/