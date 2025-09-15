“Parco della Grancia”, serata con 1.200 spettatori – Video

Una grande serata, quella tenutasi, ieri sera, sabato 13 settembre, al “Parco della Grancia” di Brindisi di Montagna (Pz).

Oltre 1.200 sono stati gli spettatori che, dal palco lucano, hanno assistito all’ultimo spettacolo in programmazione nella bellissima location teatrale all’aperto, con un pubblico, per l’occasione, arrivato da gran parte dell’Italia, in un’estate da record con oltre 8 mila spettatori ed una data in programmazione anche per l’autunno prossimo.

A rendere ancora più significativo tutto ciò anche le presenze dall’estero, con visitatori di ogni età che hanno visitato ed apprezzato la fattoria didattica, i laboratori del miele e della pittura, la suggestiva falconeria e ascoltato i magici suoni dell’arpa, nello scenario della coinvolgente “Storia Bandita“, edizione 2025, con circa 200 figuranti, oltre che ad assistere alle emozionanti rappresentazioni teatrali dell’attore lucano, Erminio Truncellito, con la regia di Gianpiero Francese.

Insomma, qualcosa di unico ed interessante che, con i miei articoli, in questi mesi, ho consigliato a chiunque di essere presenti in una località, davvero unica ed esclusiva.

Per tutte le varie informazioni www.parcograncia.com

Rocco Becce