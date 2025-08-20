“Parco della Grancia”, doppio spettacolo live – Video

Dopo il grande successo dello scorso sabato 16 agosto, il cinespettacolo “La Storia Bandita“, edizione 2025, ritorna in scena, per la sesta e settima serata, in Basilicata, a Brindisi di Montagna (Pz), nel “Parco della Grancia“.

Anche per gli spettacoli di venerdì 22 e sabato 23 agosto, il regista Gianpiero Francese, nella foto, ha aggiunto alcune novità per rendere ancora più interessante l’esibizione dei personaggi all’interno del meraviglioso scenario regionale, davvero unico ed esclusivo, con balli, canti, laboratori vari e falconeria.

Per eventuali prenotazioni, al momento, con posti ancora disponibili, potete rivolgervi al seguente recapito: http://parcograncia.com

cell. 350/8208351.

Rocco Becce