Palazzo Doglio, con Direttore il lucano Mitidieri, è il vincitore del premio “Europe’s Leading New Hotel”

È Palazzo Doglio il vincitore del prestigioso “Europe’s Leading New Hotel”, uno degli ambiti riconoscimenti annunciati dall’organizzazione dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo che, dal 1993, premiano le eccellenze dell’industria turistica internazionale che si sono distinte nel corso dell’anno per la qualità dei servizi offerti. Il riconoscimento di “miglior nuovo hotel in Europa” si deve senza dubbio al grande impegno dello staff della struttura – inaugurata lo scorso Febbraio nel centro di Cagliari – formato in gran parte da allievi del Forte Village, sotto la guida del Direttore Generale Dino Mitidieri, che in meno di un anno hanno saputo portare il loro savoir-faire in una realtà urbana ed accessibile.

Un progetto reso possibile grazie alla visione e al coraggio imprenditoriale degli azionisti che hanno intravisto la possibilità di valorizzare l’offerta turistica nel capoluogo sardo, uno dei tesori nascosti d’Italia, con una struttura di caratura internazionale che si aprisse anche al mercato locale.

Un luogo dove i diversi mondi dell’hôtellerie, dell’alta cucina, dello shopping, del benessere e dell’anima residenziale si sono coniugati in perfetta armonia, facendolo diventare in pochi mesi l’indirizzo più prestigioso di Cagliari. L’indiscusso legame con il territorio di Palazzo Doglio si traduce non di meno nell’importante progetto integrato di riqualificazione urbana di questo angolo della città, in accordo con il Comune di Cagliari, grazie anche ad una serie di interventi di valorizzazione dei beni storico-monumentali che lo incorniciano e in un forte impegno sociale a supporto del comitato regionale di AIRC e nella collaborazione con Summer Mode per l’importante raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Businco di Cagliari.

Per leggere l’intervista cliccare qui