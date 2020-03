Ospedale Villa d’Agri: riaperta l’Area Critica

La Direzione Generale dell’A.O.R. “San Carlo” comunica che dalle ore 20.00 di questa sera è stata riaperta, presso il Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, l’Area Critica che costituisce un modello organizzativo-funzionale di integrazione tra l’Area di Emergenza-Urgenza, i Servizi di Pronto Soccorso con annessi posti letto di Osservazione Breve Intensiva (0.B.I.) e i Servizi di Anestesia e Rianimazione.

Tale riapertura risulta propedeutica alla graduale e totale riapertura di tutta la struttura Ospedaliera che si auspica avvenga nel minor tempo possibile.





Intanto a garanzia di un perfetto funzionamento della predetta Area Critica tutto il personale medico ed infermieristico, in forza presso i reparti attualmente non ancora operativi, sarà in servizio presso di essa fino a quando l’ospedale non rientrerà in piena attività.

Data l’importanza dell’Area Critica, già istituita nello scorso gennaio, se ne garantisce la piena operatività anche quando l’ospedale funzionerà nella sua totalità.

La Direzione Generale sta provvedendo a sottoporre con gradualità il personale sanitario di tutti i nosocomi alle sue dipendenze ai test rapidi partendo dalla giornata di oggi. Questo al fine di tutelare la salute degli operatori e della comunità lucana.