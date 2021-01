Ospedale di Villa d’Agri: nuovo reparto di psichiatria inaugurato oggi. La soddisfazione di Cicala e Aliandro

“L’ampliamento del reparto di psichiatria dell’ospedale di Villa d’Agri conferma l’importanza di questa struttura per il nostro territorio e si va ad aggiungere a quelle punte di eccellenze che contraddistinguono questo presidio. Un reparto che non diventa solo più grande in termini infrastrutturali ma anche in termini di offerta, con un importante spazio dedicato alla cura di questi disturbi esorditi in adolescenza”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, intervenuto all’inaugurazione del nuovo reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero “San Pio di Pietrelcina” di Villa D’Agri”.

“Come Presidente del Consiglio regionale ed esponente politico di questa area – ha dichiarato Cicala – più volte mi sono trovato ad interloquire con i dirigenti, i medici ed il personale di questo presidio, preoccupati, come gli stessi cittadini della Valle, per un possibile depotenziamento. I momenti di confronto sono stati molto utili perché ci hanno consentito e ci consentiranno, anche per il futuro, di rimarcare l’importanza di questo presidio ospedaliero, su cui, personalmente, credo si debba investire sempre di più per garantire quella sanità di eccellenza e di prossimità che i cittadini lucani meritano. Ho avuto più volte modo di constatare la professionalità di quanti lavorano in questo presidio che deve essere sostenuta e valorizzata da noi istituzioni quanto dagli stessi cittadini”.

Esordisce così il Consigliere Regionale (LEGA) Aliandro: “Fin dai primi sopralluoghi effettuati sul posto con il Direttore Generale dell’ASP, ho coltivato l‘aspettativa di realizzare questo reparto e oggi finalmente posso annunciare che il nostro progetto si è concretizzato. Il nuovo reparto di Psichiatria, diretto dal Primario dott. Barra, d’ora in poi si occuperà quindi anche delle patologie psichiatriche minorili, consentendo diagnosi precoci e terapie adeguate e tempestive ai minori affetti da tali patologie”

Poi il Consigliere continua dicendo: “Ci inorgoglisce aver raggiunto questo importante traguardo soprattutto perché si tratta dell’unico reparto in Basilicata e uno dei pochi in Italia dedicato anche alla patologie psichiatriche minorili. È doveroso da parte mia ringraziare l’Assessore alla Sanità Leone e il Direttore Generale dell’ASP che hanno contribuito alla realizzazione di questo ambizioso progetto”

Infine Aliandro conclude così: “Abbiamo aggiunto un altro importante tassello al percorso di potenziamento dell’Ospedale di Villa d’Agri, che com’è noto mi sono posto sin dall’inizio come un obiettivo prioritario da perseguire nel corso del mio mandato. Il nostro impegno continuerà ad essere profuso in questa direzione: il nosocomio valdagrino si ingrandirà ulteriormente e sarà in grado di offrire prestazioni sempre più diversificate e qualificate agli utenti”