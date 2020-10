Orsa, è il momento della verità

Il calcio a 5 d’elitè sbarca sugli schermi de “La Gazzetta della Val d’Agri”.

Domani, Sabato 17 Ottobre, alle ore 16, in diretta dal Palavejanum, trasmetteremo in esclusiva lo storico esordio dell’ ASD ORSA Viggiano in Serie A2.

Nel corso della prima giornata di campionato, il sodalizio sportivo neroverde affronterà la formazione calabrese del Polistena.

La nostra redazione seguirà integralmente l’evento, ascoltando le voci dei protagonisti immediatamente dopo il suono della sirena.

Per la Val d’Agri dello Sport, sarà una stagione tutta da vivere.

Qui di seguito, la nota introduttiva del match a firma dell’addetto stampa dell’ASD Orsa Viggiano Alessio Petralla.

Il giorno atteso da mesi è arrivato: torna il campionato di serie A2 maschile di futsal con l’Orsa Viggiano che dovrà vedersela con la forte compagine calabrese del Polistena. Ad analizzarne il pre gara è il tecnico neroverde Cesare Rispoli: “La squadra ha qualche acciaccato ma venderemo cara la pelle. Vedrò di proporre il miglior quintetto per ben figurare”.

FORMAZIONE: “Non ci sono assenze ma come detto parecchi acciaccati. Sono convinto, però, che la voglia dei ragazzi sarà tanta, soprattutto dopo una dura ed intensa preparazione”.

IL POLISTENA: “Si tratta di un avversario di tutto rispetto: uno squadrone. Noi siamo una matricola e dovremo giocare la partita della vita. I calabresi hanno calciatori di livello anche che hanno militato in serie A1. Sono già rodati e l’anno scorso arrivarono terzi in campionato. Il loro tecnico è molto bravo”.

LA GARA: “Da parte dei ragazzi spero di vedere tanta voglia. Molti dei miei atleti sono nuovi della categoria e devono calarsi in questa A2. L’intensità tra la serie B e la serie A2 è molto notevole. Sfideremo un avversario scaltro: se giocheranno al 100% noi dovremo dare il 300%”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA