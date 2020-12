Operazione di soccorso dei volontari del SART del Gruppo Lucano sulla Montagna di Viggiano

Intervento di soccorso tecnico in ambiente impervio, avvenuta ieri sul versante nord della Montagna di Viggiano (Monte Scuro), a seguito di una chiamata di soccorso ricevuta dalla sala operativa del Coordinamento nazionale, effettuata da due escursionisti in difficoltà, uno dei quali scivolato malamente sul pendio ghiacciato.

Una squadra della protezione civile del Recupero e Soccorso, si è portata immediatamente nel luogo segnalato. Dopo aver raggiunto il punto impervio in cui si trovavano i malcapitati, gli uomini del SART hanno prima verificato le condizioni dei due escursionisti, quindi li hanno messi in sicurezza e calati fino alla base della parete dove erano rimasti bloccati. Rientrati in base, sono stati invitati ai controlli sanitari del caso.