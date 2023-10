Operaia forestale morta a Marsico Nuovo, Flai Cgil: “Rafforzare servizio di emergenza urgenza sul territorio regionale”

La Flai Cgil Basilicata esprime solidarietà ai familiari della lavoratrice forestale morta nella mattinata di ieri per un infarto durante la pausa di lavoro in un cantiere a Marsico Nuovo. Il tragico avvenimento pone la luce sulle condizioni di salute e sicurezza nei cantieri forestali della Basilicata e della necessità di rafforzare i presidi sanitari di emergenza urgenza sul territorio regionale tramite una implementazione dell’organico sia medico che paramedico, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali anche dei lavoratori forestali in una regione geograficamente ampia e con tempi di percorrenza tra i territori spesso eccessivi in relazione alla reale distanza a causa di contingenze morfologiche del territorio e alle note carenze infrastrutturali.