Open Day al liceo G. Peano di Marsico Nuovo giovedì 23 gennaio

Giovedì 23 gennaio 2020 si terrà dalle 16:30 alle 19:30 l’Open Day al Liceo G. Peano di Marsico Nuovo. Importantissimo appuntamento per i ragazzi che dovranno scegliere la scuola a cui iscriversi, l’Open Day sarà una giornata in cui l’istituto aprirà le sue porte per mostrare ciò che offre. Sarà poi un’occasione imperdibile non solo per chi dovrà affrontare tale scelta, ma per chiunque voglia conoscere la scuola, entrando così in contatto con insegnanti e alunni, che si dedicheranno con disponibilità e passione a questo evento.

Ci sarà la possibilità di assistere ad attività musicali e teatrali, di osservare gli ambienti scolastici e le realizzazioni degli studenti in campo artistico e scientifico, ma anche, fra le altre cose, di prendere parte a laboratori con lezioni dimostrative. Di tutto ciò i protagonisti saranno gli studenti, affiancati naturalmente anche dagli insegnanti: l’Open Day rappresenta infatti un’esperienza importante non solo per il pubblico, ma anche per gli studenti stessi, poiché essi verranno chiamati a partecipare collettivamente ed avranno, quindi, la possibilità di dare prova delle proprie capacità e dei propri talenti anche in ambito extrascolastico. Queste sono, ovviamente, solo piccole anticipazioni di tutte le attività che si terranno in questa giornata.

Inoltre, l’istituto G. Peano, che comprende non solo l’indirizzo scientifico tradizionale, ma anche linguistico e scienze applicate, è un istituto che vale la pena tenere presente anche per tante altre ragioni. Offre ad esempio ai suoi studenti l’opportunità di partecipare a numerosi progetti e concorsi, i cui risultati sono notevoli sia a livello regionale che nazionale e che arricchiscono la formazione degli alunni, fornendo la capacità di svolgere attività in gruppo.

