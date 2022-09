Per l’abbattimento delle liste di attesa negli interventi di asportazione della cataratta, l’ospedale di Venosa ha attivato una seconda sala operatoria di oculistica. L’obiettivo, fanno sapere dall’Azienda sanitaria di Potenza, è di scendere sotto i 60 giorni di attesa per l’intervento. E la stessa Azienda sanitaria annuncia anche che a Venosa, nel mese prossimo, ripartiranno le prestazioni radiologiche per gli esterni nei pomeriggi di mercoledì e venerdì.

