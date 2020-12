Nuovo dirigente per l’Ospedale San Pio di Villa d’Agri con l’arrivo del Dr. Marco Scorzelli

Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri sul proprio profilo facebook dà il benvenuto al nuovo dirigente:

Oggi ho appreso l’ottima notizia che l’Ospedale “San Pio da Pietralcina” di VILLA D’AGRI si è arricchito di un nuovo dirigente il Dr. Marco Scorzelli, il quale andrà ad integrare ed affiancare il brillante lavoro del Dottor Nicola Perrotta e della Dottoressa Marta Celiento già in forza presso la Chirurgia Generale.

Mi è stato comunicato, inoltre, che dal 16 dicembre l’équipe professionale del “San Pio da Pietrelcina” verrà rimpinguata con la nomina di un quarto dirigente, che presterà il suo operato nella Chirurgia generale e Bariatrica.

Notizie che arrivano in un momento di particolare emergenza sanitaria, una scelta che fa ben sperare in una ripresa e in un futuro della nostra struttura sanitaria. Siamo consapevoli di quanto siano basilari la professionalità, la multifunzionalità, i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni per la buona organizzazione di un’azienda ospedaliera. Nuovi ed importanti inserimenti ambulatoriali anche presso il Distretto Sanitario ASP di VILLA D’AGRI.

Che sia davvero di buon auspicio.