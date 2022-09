Nuovo anno scolastico: gli auguri di Bardi e Cicala

Il Presidente della Basilicata Vito Bardi: “Cari ragazzi e care ragazze della Basilicata, in questi giorni per tutti voi il suono della campanella segnerà l’inizio di un nuovo anno scolastico. Le restrizioni imposte dalla pandemia finalmente sembrano superate. Si torna in classe in presenza, senza didattica a distanza e mascherine. L’auspicio è che voi possiate ritrovare nel percorso scolastico non solo l’impegno dell’apprendimento e dello studio ma anche le emozioni dello stare insieme, del confronto e della condivisione, pilastri fondamentali per la crescita e la formazione personale. Ragazzi e ragazze, vi invito ad investire sulla conoscenza. Il vero passaporto del successo è proprio questo. Riponiamo in voi la fiducia e la speranza per il futuro. La Basilicata ha bisogno di voi, delle vostre energie e della spinta vitale di cui le nuove generazioni sono portatrici. Il mio pensiero va anche al personale docente e non docente che nei diversi ruoli contribuisce alla formazione dei nostri giovani. A tutti auguro un sereno e proficuo anno scolastico”.

“Dopo due anni complicati, segnati dall’emergenza e dalle restrizioni che ne hanno condizionato fortemente le attività, quello che si inaugura domani è l’anno scolastico della speranza, del ritorno alla normalità”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, che afferma: “In questo giorno tanto importante desidero far giungere l’augurio di buon lavoro agli operatori del mondo della scuola, anzitutto agli alunni, che ne sono i protagonisti, ai dirigenti e ai docenti, al personale Ata, alle famiglie e a tutte le Istituzioni che hanno lavorato per una ripartenza in sicurezza. Un saluto particolare sento di rivolgere ai professori e alle famiglie, chiamati ad affrontare la grande sfida educativa. Soltanto attraverso un patto leale e costruttivo riusciremo a rispondere insieme alle sollecitazioni che un mondo tanto complesso ci pone innanzi”.

“A voi studenti – sottolinea Cicala – l’augurio più grande. Sono certo che, attraverso la curiosità e la meraviglia, riuscirete a vivere la scuola come momento di crescita, un luogo che permetterà a ciascuno di voi di coltivare i propri talenti, aiutandovi a diventare cittadini sempre più consapevoli. Lo studio costante, l’allenamento al sacrificio, l’agire in modo autonomo, imparando ad interpretare criticamente l’informazione, sono tutti valori che si costruiscono giorno dopo giorno e rappresentano fattori abilitanti per una partecipazione alla vita pubblica libera e responsabile. Tutto questo, cari ragazzi, è nelle vostre mani. Sappiate essere costruttori di un mondo mondo migliore, per voi e per i vostri figli. Buon anno scolastico”.