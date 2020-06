Nuove disposizioni dell’Asp per scelta e revoca medico e pediatra: servizio allo sportello più veloce

L’Asp ha predisposto una nuova organizzazione del servizio di scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta al fine di evitare code agli sportelli di via Ciccotti a Potenza. Da oggi i cittadini-utenti dovranno semplicemente consegnare la documentazione, precedente compilata, agli operatori di sportello che la elaboreranno in back office. In questo modo si velocizzeranno i tempi di attesa soprattutto in previsione del grande afflusso di domande che perverranno in vista dell’imminente pensionamento di sei medici massimalisti che interesserà circa 9000 utenti.

Si precisa che è necessario consegnare tutta la documentazione (l’elenco completo dei documenti è consultabile sul sito dell’Asp). Gli operatori verificheranno esclusivamente la completezza della pratica e accetteranno la domanda. I cartellini della scelta medica dovranno essere ritirati, presso gli stessi sportelli, entro 5 giorni lavorativi dalla consegna. Se si comunica un indirizzo di posta elettronica il cartellino verrà inviato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna.

Al momento della consegna della documentazione l’operatore di sportello consegnerà la modulistica relativa al consenso per il trattamento dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, attraverso autenticazione con Spid (autenticazione forte) è possibile effettuare la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta anche online sul sito dell’Asp (www.aspbasilicata.it).

Per quanto riguarda le istanze di esenzione si ricorda che tutte le certificazioni saranno automaticamente prorogate al 30 settembre 2020. I cittadini, pertanto, devono evitare di recarsi presso gli sportelli per i relativi rinnovi.

Si informano inoltre gli utenti che per problemi tecnici non hanno ancora ricevuto la conferma di rinnovo automatico, che l’Asp sta provvedendo alla risoluzione e che le conferme perverranno nei prossimi giorni.

DOCUMENTAZIONE SCELTA MEDICA PER RESIDENTI

Per l’effettuazione della scelta del è necessario consegnare agli sportelli la seguente documentazione:

autocertificazione attestante la residenza e il domicilio (se non coincidenti), nonché i componenti del proprio nucleo familiare; documento di cancellazione e tesserino sanitario rilasciati dall’ASL di provenienza (se si proviene da ASL diversa); copia di un documento di identità in corso di validità; indicazione del Medico scelto (in caso di esaurimento di posti ovvero del Medico scelto ovvero di mancata indicazione, si procederà con l’attribuzione del Medico disponibile avente studio più vicino al domicilio del richiedente); numero di telefono; indirizzo di posta elettronica (se possibile).

DOCUMENTAZIONE SCELTA MEDICA TEMPORANEA PER NON RESIDENTI

MOTIVI DI STUDIO

Requisiti: abitare in Basilicata da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno

DOCUMENTAZIONE:

attestato di cancellazione temporanea dal medico di base dell’ASL di residenza; autocertifìcazione del domicilio (a firma dell’interessato); certificato d’iscrizione a scuola/Università; copia della tessera sanitaria; copia di un documento di identità in corso di validità; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica (se possibile).

MOTIVI DI LAVORO

Requisiti: abitare in Basilicata da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno







DOCUMENTAZIONE:

attestato di cancellazione temporanea dal medico di base dell’ASL di residenza; autocertifìcazione del domicilio (a firma dell’interessato); certificato rilasciato dal datore di lavoro che attesti l’impegno lavorativo per più di tre mesi (in questo caso l’assistenza può essere richiesta anche per i componenti del nucleo familiare); copia della tessera sanitaria; copia di un documento di identità in corso di validità; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica (se possibile).

MOTIVI DI SALUTE

Requisiti: abitare in Basilicata per un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno

DOCUMENTAZIONE:

attestato di cancellazione temporanea dal medico di base dell’ASL di residenza; autocertifìcazione del domicilio (a firma dell’interessato); certificato rilasciato dal medico accettante, che indichi la causa del trasferimento; copia della tessera sanitaria; copia di un documento di identità in corso di validità; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica (se possibile).

ISTANZA DI ESENZIONE

AVVISO IMPORTANTE: TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE SONO AUTOMATICAMENTE PROROGATE AL 30.09.2020. I CITTADINI DEVONO, PERTANTO, EVITARE DI RECARSI PRESSO GLI SPORTELLI PER I RELATIVI RINNOVI.

Per l’effettuazione dell’ISTANZA DI ESENSIONE È NECESSARIO CONSEGNARE AGLI SPORTELLI la documentazione sotto elencata.

DOCUMENTAZIONE PER ESENZIONE DA REDDITO

Modulo da compilare (reperibile presso la Guardia Giurata oppure on-line sul sito della ASP di Potenza);

fotocopia della carta d’identità (per ogni familiare);

codice fiscale (per ogni familiare);

numero telefonico;

indirizzo di posta elettronica (se possibile).

DOCUMENTAZIONE PER ESENZIONE DA PATOLOGIA

Fotocopia della carta d’identità (per ogni familiare);

codice fiscale (per ogni familiare);

documentazione medica riportante la diagnosi della patologia da consegnare al Medico autorizzatore, prima di presentarsi allo sportello;

al Medico autorizzatore, prima di presentarsi allo sportello; numero telefonico;

indirizzo di posta elettronica (se possibile).

NESSUNA PRATICA potrà essere avviata allo sportello in carenza della predetta documentazione.

Gli operatori verificheranno esclusivamente la completezza della stessa e accetteranno la domanda.

I cartellini della Esenzione dovranno essere RITIRATI, presso gli stessi sportelli, ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONSEGNA.

Se si comunica un indirizzo di Posta Elettronica il cartellino verrà inviato, ENTRO 7 GIORNI DALLA CONSEGNA.

Al momento della consegna della documentazione l’Operatore di sportello consegnerà la modulistica relativa al consenso per il trattamento dei dati personali.