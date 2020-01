Nuove assunzioni al Comune di Grumento Nova

Il comune di Grumento Nova ha indetto due nuovi concorsi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato e sarà possibile candidarsi entro il 7 gennaio. Trattasi di due posti: un posto da operaio (cat B) e un posto di istruttore amministrativo-contabile (cat C)

I requisiti di ammissione sono i requisiti generali oltre che quelli specifici: per quanto riguarda la posizione di operaio si richiede il diploma della scuola d’obbligo, attestato di qualifica per l’uso in sicurezza di trattrice agricola e forestale, di macchina operatrice, escavatore con caricatore frontale e terna e patente di guida di categoria B; mentre per il posto da amministrativo è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva, nell’ipotesi in cui il numero dei candidati fosse elevato. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di prove d’esame, scritte, pratiche e orali, che verteranno sulle materie indicate nei singoli bandi, pubblicati per estratto sulla GU n. 96 del 06-12-2019 e reperibili sul sito del comune nella sezione “bandi e concorsi”