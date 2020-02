Noemi Chiacchio da Lauria a Casa Sanremo si classifica al 3° posto

Per un qualsiasi cantante italiano il passaggio per Sanremo, il Festival di Sanremo, rappresenta una tappa obbligata per la consacrazione e crescita artistica. Ancora di più se un artista va a Sanremo quando è ancora giovanissimo e lì l’emozione tocca livelli altissimi.

Noemi Chiacchio, tredicenne di Lauria, si sarà sicuramente emozionata e avrà provato una grande gioia per essere arrivata a cantare a Casa Sanremo.

Casa Sanremo dal 2008 ha l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana, è il luogo dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontra, e nascono iniziative artistiche e musicali.

Noemi nasce il 28 novembre 2006 a Sapri ma con residenza a Lauria in provincia di Potenza.

La sua passione per la musica, in particolare il canto, nasce nella tenera età di 6 anni, iniziando ad ascoltare musica pop e classica dei migliori cantanti italiani e stranieri.

Inizia a frequentare alcune scuole di canto, tra cui la Dea Musica che Dono all’età di 8 anni e la scuola di canto Popularia all’età di 11 anni.

Attualmente studia presso la scuola The Voise of the soul con la vocal coach Karmen Liguori.

Partecipa al Village Music Academy da circa 3 anni, mettendosi a confronto con tanti personaggi dello spettacolo, soprattutto con grande cantautore italiano, Aleandro Baldi.

Ha partecipato anche a tanti concorsi canori, portandosi primi premi e importanti attestati.

Tra questi concorsi canori nel 2020 arriva la partecipazione a Casa Sanremo, dove l’artista di Lauria si classifica al 3° posto nel concorso Canto Per Te.

Una bella vetrina con altrettanta grossa soddisfazione per la tredicenne lucana che avrà pur realizzato un sogno ma noi scommettiamo che con il talento che ha molti altri sogni l’aspettano e riempiranno al meglio la sua vita musicale.

Le sue esibizioni a Casa Sanremo:





