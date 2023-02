Nicodemo Arredamenti è uno store di riferimento nel settore del mobile di qualità dal 1969

Siamo in continua evoluzione, ma sempre ancorati all’orgoglio familiare di non offrire una semplice vetrina, ma un percorso che ispiri i sogni di chi desidera vivere la casa, l’ufficio e il giardino fuori dalla solita routine. Dentro un’emozione.

Dal primo punto vendita agli attuali showroom di Lauria e Tito, in Basilicata, non abbiamo mai smesso di essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze di design in grado di garantire su qualità, bellezza e varietà dei prodotti.

Non è passato un giorno in cui non abbiamo ricercato – e trovato – le soluzioni per la casa o l’ufficio ideali per gli stili domestici o di lavoro più esigenti, al fianco dei massimi esponenti del design made in Italy.

In fondo, in tutti questi anni non abbiamo fatto altro che ascoltarti, disegnare e sognare con te, darti una soluzione. Certo, ti abbiamo anche preceduto andando a cercare per te il meglio nel settore, assegnando i progetti ai migliori designer e seguendo poi le fasi successive di trasporto, montaggio e posa d’opera, ma la scintilla creativa l’abbiamo sempre scoccata insieme.

Quindi ora tocca a te. Se, come noi, credi che un ambiente di vita o di lavoro ben progettato e arredato ha un grande impatto sul benessere quotidiano non ti resta che dar libero sfogo alla tua creatività. Che tu abbia bisogno dell’ultimo pezzo per completare una stanza, o un servizio chiavi in ​​mano, ti aiutiamo volentieri.

Avrai a disposizione la migliore gamma di prodotti, la puntuale consulenza sulla progettazione e un impeccabile servizio clienti. In cambio ti chiediamo solo di essere te stesso, così il tuo interno o esterno da sogno sarà frutto della tua creatività.

Tutti i pezzi, dai divani su misura, al tavolo, alle sedie da pranzo, ai mobili per la camera da letto fino agli accessori su misura per te e il tuo stile di vita, troveranno la loro combinazione naturale. Sarà unica e perfetta. Sarà la tua.