Neve in arrivo in Basilicata? Ecco le previsioni per il weekend

Dopo un Natale all’insegna del sole ed un venerdì caratterizzato da un’atmosfera ancora sonnecchiante, ecco che durante la prossima notte assisteremo a un primo rinforzo dei venti freddi dai quadranti nord-orientali. Già dalle primissime ore di sabato l’aria fredda inizierà a dilagare soprattutto sul versante adriatico, per poi raggiungere rapidamente le nostre regioni meridionali. Secondo gli esperti di “Ilmeteo.it”, saranno proprio queste le aree nelle quali si avvertirà maggiormente l’ingerenza del freddo e dell’instabilità atmosferica. Ci attendiamo dunque rovesci di pioggia e nevicate, inizialmente dai 7/800 metri, poi in serata fino a quote molto basse se non addirittura in pianura.

Le regioni più colpite saranno la Puglia, la Basilicata, la Calabria e i settori settentrionali della Sicilia, anche qui con neve a bassa quota.

Per domenica il quadro meteorologico generale non farà registrare particolari cambiamenti: il flusso d’aria molto fredda continuerà a penalizzare le medesime regioni per tutto il corso della giornata mantenendo elevato il rischio di nevicate a bassissima quota su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, rilievi campani e calabresi, fino ai settori siciliani tirrenici. Dove non ci saranno i fiocchi bianchi avremo ovviamente la pioggia, localmente sotto forma di rovesci.

Da segnalare, inoltre, i forti venti orientali e le temperature in ulteriore calo con valori che si attesteranno addirittura sotto la media del periodo.