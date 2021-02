Neve anche in Basilicata nel weekend di San Valentino

Tutto confermato, nel corso del weekend di San Valentino è in arrivo una sfuriata siberiana che porterà un super gelo sull’Italia con neve fin su pianure e coste. Ecco quanto riporta il meteorologo lucano, Gaetano Brindisi, sulla sua pagina facebook: “I modelli mattutini confermano l’alta probabilità di nevicate sulla nostra regione a cominciare da venerdì notte e per gran parte della giornata di sabato 13 febbraio. La neve cadrà a quote bassissime e per il pomeriggio di sabato credo che anche Matera si imbianchi con alcuni centimetri. Attenzione, perchè il freddo potrebbe continuare per molti giorni e, quindi, potrebbero ripresentarsi altre nevicate!”.

Potrebbe interessarti