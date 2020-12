Nella Val d’Agri che diventa Energy valley le api vigilano sull’ambiente

Ubicata nella zona Vigne, a Viggiano, in un villino di campagna ristrutturato, Gea è una struttura ad alta tecnologia che raccoglie e elabora ogni giorno i parametri ambientali acquisiti dalle reti di monitoraggio su un’area di circa 660 chilometri quadrati. Nasi elettronici, fonometri, centraline di rilevamento per la qualità dell’aria e per i controlli di acque e suolo nell’area del Cova, cui si aggiungono “sentinelle” dell’ambiente: api e bovini al pascolo cui è affidata un’azione di biomonitoraggio.

Si è partiti con il progetto pilota Agrivanda, realizzato con la Fondazione Eni Enrico Mattei, su circa 11 ettari di terreno. Eni punta a replicare in Basilicata con produzioni di nicchia lo schema virtuoso di accordo con i pescatori, che portò alla nascita a Ravenna di cooperative per la raccolta delle cozze sulle gambe delle piattaforme petrolifere e per la loro commercializzazione. In Val d’Agri è stato scelto il settore dell’apicoltura e delle erbe officinali per la nascita di piccole filiere di eccellenza: dallo zafferano alla rosa damascena che si sono aggiunte alla lavanda (il cui primo raccolto è stato di 270 chili con oltre 1.000 sacchetti profumatori, realizzati da una cooperativa di ragazzi con disabilità) e al miele, prodotto e confezionato da apicoltori locali (170 chili dai 12 alveari, ora saliti a 20 con 200.000 api “sentinella” per 35 chilometri quadrati di territorio da esplorare vicino al Cova).

Dalle api ai bovini. Con la Coldiretti Basilicata, l’Azienda sanitaria di Potenza e l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, è stata realizzata una piattaforma tecnologica che ha visto dotare i bovini al pascolo nelle aree interessate dalle attività di Eni in Val d’Agri, di collari intelligenti che tracciano i loro spostamenti in relazione alle aree dove vivono e si alimentano e forniscono i dati di ogni animale: incrociati con le analisi biologiche di laboratorio su carne e latte degli stessi bovini, i dati danno un quadro sullo stato di salute di ambiente e qualità dei prodotti.