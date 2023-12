Nella sede del Parco Appennino incontro di formazione sul tema delle politiche di genere

Si è tenuto il 30 novembre, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Val D’Agri Lagonegrese, il primo incontro di formazione per il personale interno sul tema delle politiche di genere.

Un momento di ascolto, condivisione e riflessione su temi di stretta attualità, in merito al rapporto tra generi sui luoghi di lavoro.

“L’obiettivo del percorso” ha sottolineato la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, “è aiutare i singoli e le organizzazioni a interrogarsi sulla differenza di genere trattando alcuni problemi relativi alle pari opportunità, la discriminazione di genere, gli atteggiamenti culturali. Si parte dalle definizioni, per poi affrontare i temi della maternità sul lavoro, il tema della discriminazione e delle molestie, l’uso del linguaggio, per arrivare a descrivere alcuni scenari di potenziale miglioramento in azienda”.

“Siamo davvero orgogliosi”, ha aggiunto Rosita Gerardi, Presidente f.f. dell’Ente, “di aver ospitato il primo approccio con le politiche di genere all’interno del Parco. In questi giorni abbiamo sentito forte l’urgenza di trattare questi temi e di segnare un cambio di passo nella gestione dei rapporti tra le persone all’interno dell’Ente. Non solo i comportamenti, infatti, rappresentano un pericolo ma anche e soprattutto l’utilizzo del linguaggio. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare la procedura per l’adesione al manifesto della comunicazione non ostile, da una parte, e dall’altra la necessità di valorizzare ogni intervento in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, che sta caratterizzando ogni nostra azione sui temi della sostenibilitòà economica, ecologica e sociale”.