NaturArte: alla scoperta dei 5 parchi naturali della Basilicata. Oggi green bike nel bosco Faggeto a Moliterno

Parte il 3 luglio la Quarta edizione di NaturArte, un progetto che punta a far scoprire al pubblico i parchi naturali della Basilicata, il territorio e le sue comunità, unendo in un processo virtuoso cultura, storia, benessere, bellezze paesaggistiche, storia, sostenibilità ambientale e turismo consapevole.

Sono luoghi spesso incontaminati e di grande suggestione quelli percorsi da NaturArte in un unico lungo sentiero, la “Rete dei Parchi della Basilicata”: il Parco della Murgia Materana, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, il Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese e il Parco del Vulture, per un totale di quasi 200mila ettari coperti.

Oltre al trombettista Paolo Fresu, l’attore Giuseppe Cederna e l’experience designer Maria Cristina Lavazza, tra gli ospiti di quest’anno ci sono anche la giornalista e reporter musicale Valentina Lo Surdo, il regista teatrale Dario De Luca e l’autore di letteratura per bambini Roberto Piumini.

NaturArte green bike, dedicato a gli appassionati delle due ruote, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Moliterno oggi venerdì 2 luglio dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso il faggeto di Moliterno. Alla scoperta delle ciclovie nell’area del Parco Nazionale dell Appennino Lucano VAL d’Agri Lagonegro

Il calendario di NaturArte prevede anche una grande varietà di attività tra cui trekking, escursioni e percorsi in bicicletta, grandi eventi e spettacoli, concerti immersi nella natura, laboratori artigianali e workshop artistici, incontri e momenti di approfondimento con ospiti di rilievo internazionale sui temi del progetto – sostenibilità, biodiversità e green jobs.

Dalla vulcanologia ai fenomeni sismici, passando per il complesso rapporto tra astronomia e musica, le dinamiche dell’assestamento forestale e le sfide delle energie rinnovabili: NaturArte offre una lunga lista di incontri e laboratori che esplorano il complesso rapporto dell’uomo con l’ambiente che lo circonda.

Inoltre, saranno presenti percorsi guidati in località ancora rurali, borghi e comuni quali Brienza, San Severino Lucano, Abriola, Noepoli, Montescaglioso e Pianelle. Luoghi che apriranno le proprie porte e metteranno a disposizione spazi e saperi in occasione di Residenze Artistiche che coinvolgeranno attivamente le comunità locali, in uno scambio fecondo di energie creative.

Oltre 40 le attività in presenza che si svolgeranno a partire dal 3 luglio e fino ad autunno inoltrato, con una piccola coda invernale. Chiuderà, infatti, il cerchio la finalizzazione dei due progetti trasversali ai 5 Parchi: NaturArte Dreaming, la performance musicale a cura del jazzista Nils Berg, e la Favola dei Parchi della Basilicata, esercizio di scrittura collettiva in collaborazione con lo scrittore Roberto Piumini.

Programma completo su www.naturartebasilicata.com