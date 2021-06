Natura e promozione del territorio : nasce il portale online “Marsicovetere Outdoor”

Un portale per scoprire tutte le bellezze naturali e paesaggistiche del Comune di Marsicovetere.

Un’idea di Giovanni De Nicola, giovane marsicoveterese ora impegnato a Dublino per lavoro.

Nonostante la lontananza dal proprio paese d’origine, Giovanni non ha smarrito l’Amore nei confronti della Val d’Agri.

In particolar modo, molto forte è la passione per gli innumerevoli sentieri escursionistici presenti all’interno del Comune Valligiano.

La nuova piattaforma online si chiama “Marsicovetere Outdoor”.

Un servizio innovativo e fondamentale perchè garantisce l’accurata mappatura dei sentieri (specificandone il livello di difficoltà) e anche la presenza sul territorio di punti ristoro, aree di interesse storico-naturalistico e tanto altro ancora.

All’interno della piattaforma, è possibile inoltre condividere esperienze, sensazioni o semplicemente chiedere informazioni attraverso l’ampia sezione “Forum”.

L’ideatore del progetto, contattato dalla nostra redazione, ha dichiarato: “Ho deciso di creare Marsicovetere Outdoor guidato dall’amore per il mio splendido territorio troppo spesso poco conosciuto, ahimè, anche dai suoi stessi abitanti. La risorsa principale del portale è costituita dalla mappa riportante una serie di sentieri in parte già esistenti e in parte da me personalmente percorsi e rilevati, ma non ancora segnati. Per ogni sentiero ho indicato delle informazioni di base e il livello di difficoltà; per i percorsi non segnati raccomando la frequentazione esclusivamente ad escursionisti esperti. Sulla mappa sono anche indicati diversi punti di particolare interesse naturalistico, storico-culturale, sportivo e possibili aree camping (trovandoci in area Parco Nazionale si raccomanda di richiedere all’Ente eventuali autorizzazioni necessarie). Ho inoltre arricchito i contenuti con numerose foto per dare la possibilità agli escursionisti di avere un’idea di ciò che troveranno sul loro cammino.

Marsicovetere Outdoor, oltre che uno strumento di promozione territoriale, vuole anche essere un luogo di incontro in cui poter raccontare nella sezione “Forum” le proprie escursioni, le emozioni vissute alla scoperta degli angoli più nascosti del nostro territorio e, non ultimo, favorire la socializzazione tra escursionisti e appassionati.

Marsicovetere Outdoor è un invito ai viaggiatori lontani a venire a visitare il nostro fantastico territorio ma anche, per chi già vi risiede, a riscoprire sè stessi e le proprie radici camminando nella nostra storia.”

Qui di seguito, alcuni link utili per accedere alla piattaforma.