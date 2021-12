Natale, gli auguri del Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala

“Che le festività natalizie possano essere un momento di condivisione, di pace e di riflessione, in questo periodo particolare che stiamo vivendo, caratterizzato dalla preoccupazione per il continuo evolversi della pandemia che contraddistingue in modo quasi esclusivo la percezione della realtà quotidiana di ognuno di noi, con le ansie e le paure che essa genera, da un lato, e con l’impatto anche economico che la stessa ha sul tessuto sociale, dall’altro”.

Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala che, in occasione del Santo Natale, porge a nome dell’intera Assise regionale, gli auguri di buon Natale a tutti i cittadini lucani.

Ribadendo la necessità di rispettare le regole che vengono dettate per fronteggiare l’attuale stato della pandemia, il Presidente Cicala richiama l’auspicio che “lo spirito del Natale possa essere motivo di riscoperta di quella socialità pesantemente intaccata dal Covid-19. I miei auguri più profondi – dice – vanno a tutte le categorie che in questo momento storico hanno permesso al nostro Paese ed alla nostra Regione di andare avanti senza fermarsi: personale medico e paramedico, istituzioni scolastiche e religiose, il mondo del volontariato e della cooperazione sociale e quanti, nei diversi ruoli, hanno dato un contributo nella gestione della pandemia”.

“Che questo messaggio augurale giunga nelle case di tutti voi, cari concittadini – ha concluso Cicala – con la speranza che il prossimo futuro sia foriero di un’autentica rinascita e di un rinnovato impegno da parte della classe dirigente affinché l’agire di coloro che hanno responsabilità pubbliche possa avere come unico obiettivo il bene comune e il servizio ai cittadini”.