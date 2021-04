Nasce il polo unico della salute nella città di Lagonegro

“Una ‘nuova struttura’ a servizio dell’intera area sud-occidentale della Basilicata per diventare punto di riferimento anche per tecnologie e attrezzature delle regioni limitrofe (Campania e Calabria). Un plesso ospedaliero all’avanguardia a servizio di tre Regioni”. Lo sottolinea il capigruppo di Forza Italia, Francesco Piro, precisando che “La delibera, approvata ieri dalla Giunta regionale della Basilicata, dà finalmente una accelerazione all’intervento e prende atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica di ‘Realizzazione del nuovo ospedale di Lagonegro in sito’ che integra organicamente e funzionalmente l’intervento già progettato di ‘Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da realizzarsi in adiacenza al plesso esistente’. Il cosi detto nuovo padiglione”.

“La stessa delibera – continua il consigliere – al punto 7 indirizza tutte le risorse finanziarie aggiornate e disponibili per €.88.665.570,80, proprio per la costruzione del ‘Polo unico della salute nella città di Lagonegro’. ‘Titolo’ da me voluto, condiviso dal Dipartimento della Salute e dalla stessa Giunta regionale”.

“Un altro importante e fondamentale passo – conclude Piro – per dare il via finalmente all’intervento sull’Ospedale di Lagonegro. Un grazie particolare al Presidente Vito Bardi agli Assessori Rocco Luigi Leone, Francesco Cupparo e a tutta la Giunta”.