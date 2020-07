Musica in Val D’Agri 2020: l’Orchestra della Magna Grecia fa tappa a Tramutola

Entra nel vivo la rassegna “Musica in Val D’Agri 2020- orchestra della Magna Grecia”.

Dopo il primo appuntamento di Sabato 11 Luglio a Viggiano, questa sera sarà “Piazza del Popolo” a Tramutola, con inizio alle ore 21, il “teatro” del nuovo concerto dal vivo.

Il tema musicale della serata sarà il seguente : “Pizzica, che musica! Taranta: il battito del grande sud dalla Sicilia al Salento.”

Si esibiranno L’Orchestra della Magna Grecia, diretta da Valter Sivilotti e Mario Incudine (Voce e Chitarra).

“Musica in Val d’Agri” è un progetto di investimento sociale di Shell E&P in Regione Basilicata, progetto che si va ad affiancare alle iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile (Shell Inventagiovani), e progetti a sostegno della didattica e dell’apprendimento della lingua inglese nelle scuole primarie, secondarie inferiori e superiori (Geoscuola, Read up e Let’s talk english).







A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, l’accesso all’area concerto sarà consentito ad un numero limitato di persone.

Qui di seguito, la nota completa diffusa dal Comune di Tramutola:

L’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Valter SIVILOTTI e Mario INCUDINE voce e chitarra, si esibiranno a Tramutola mercoledì 22 luglio in “PIZZICA, CHE MUSICA! TARANTA: il battito del grande Sud dalla Sicilia al Salento.” Il concerto si terrà in piazza del Popolo con inizio alle ore 21.00.

Per la situazione sanitaria legata al COVID-19, l’accesso in piazza sarà consentito ad un numero limitato di persone (circa 90) alle quali si consiglia di indossare le mascherine.

L’accesso all’area concerto sarà consentito solo da Via Vittorio Emanuele (scendendo dalle Cesine verso Piazza del Popolo), mentre da tutte le altre vie che delimitano la stessa (e che saranno presidiate) sarà possibile uscirne.