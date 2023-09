“Mostra del Cinema di Venezia 2023”, presentato lo spot della “LFC” – Video

Alla “Mostra del Cinema di Venezia 2023“, nell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, prodotto dalla “Lucana Film Commission“, alla guida della neo presidente, Margherita Gina Romaniello che, in anteprima, ha illustrato i punti della sua strategia 2023-2024, è stato presentato lo spot “Basilicata, Il Cinema Vive Qui”, ideato, diretto ed interpretato da un cast ed uno staff interamente lucano, con testimonial, l’attore Rocco Papaleo, come da video e foto qui pubblicati, girati tra la città di Potenza, in piazza Mario Pagano, Matera e zone turistiche della regione, con la regia di Giuseppe Marco Albano.

Presenti in una sala gremita, anche Bruno Zambardino, della DG Cinema e Audiovisivo del Mibact, Cristina Priarone, presidente della Italian Film Commissions e i consiglieri della LFC, che hanno illustrato, ciascuno per le proprie deleghe, i programmi e le azioni che implementano la strategia operativa.

Francesco Porcari ha posto il focus sul bando incoming attivo, introducendo la novità di essere, prima FC italiana, una LFC and game, attestando l’interesse per il mondo ormai sempre più in crescita del settore del “game tourism”.

Rocco Calandriello si è soffermato sui processi di internazionalizzazione e dei bandi a cui la LFC accederà in un lavoro di fundraising per potenziare la sua dotazione economica.

Nel corso del panel, l’attenzione è stata posta sui percorsi di formazione che, LFC, ha inteso avviare sulla base di un’attenta analisi dei fabbisogni di figure professionali a supporto delle produzioni e sui bandi che, nei prossimi mesi, saranno attivati, per fornire agevolazioni e professionalità locali per rendere la Basilicata un territorio appetibile ed accogliente per le produzioni italiane e straniere.

Enzo Sisti, producer italiano, ormai ingaggiato dalle più importanti major del mondo che scelgono l’italia, ha raccontato come nelle 8 produzioni americane che lui ha seguito in Basilicata, su tutte The Passion e No Time to die, il primo impatto arrivando nei luoghi lucani, sia stato di meraviglia nel trovare luoghi unici incontaminati e spesso senza tempo.

Gli auguri di buon lavoro sono stati suggellati anche dal noto attore Papaleo che, nella nostra meravigliosa regione, ha girato i suoi due film di maggior successo, Basilicata Coast to Coast e Scordato, e interpretato un cameo nello spot del collettivo attrici ed attori lucani.

Rocco Becce