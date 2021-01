Moliterno: scongiurata la chiusura della sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Moliterno sarà ancora sede del Corso di Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La buona notizia ci è giunta finalmente dopo giornate di duro lavoro e di fitte interlocuzioni con i vertici istituzionali regionali e nazionali.

La paventata soppressione del corso di Laurea, che per la nostra comunità e per l’intero territorio rappresenta un vero e proprio punto di eccellenza, è stata scongiurata anche grazie all’azione di quanti, dai componenti della giunta ai consiglieri comunali, si sono mobilitati in tal senso. Questo ottimo risultato è la prova che solo l’unità delle forze politiche presenti in consiglio comunale, e delle forze civiche e associative del territorio, può davvero contribuire a determinare il futuro di Moliterno.

Voglio pertanto ringraziare i capigruppo di maggioranza ed opposizione per aver lavorato in questo senso, mettendo in primo piano il bene della nostra comunità.

Sindaco di Moliterno Rubino