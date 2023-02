Moliterno : il “Petruccelli – Parisi” finalista al Green Game Basilicata

In occasione della decima edizione del “Green Game” , mercoledì 8 marzo 2023, si svolgerà la FINALE REGIONALE GREEN GAME BASILICATA che, vedrà protagoniste le classi 2° A CAT (Costruzione Ambiente e Territorio), 2° B CMB (Chimica Materiali e Biotecnologie), 2° D e 2° E (Manutenzione e Assistenza Tecnica) dell’Istituto e , consentirà, eventualmente, di ottenere il pass per la finale Nazionale di Roma.

La manifestazione si svolgerà presso il palazzetto PALAROSSELLINO – PALAPERGOLA, in c.da Rossellino, POTENZA (PZ).

Il Petruccelli – Parisi dimostra di essere una “Scuola Green Sostenibile” e, attraverso questo progetto didattico vuole promuovere la sostenibilità ambientale all’interno della scuola, ossia, insegnare ai giovani l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e a incoraggiarli a sviluppare abitudini ecologiche che possono essere utilizzate nella loro vita quotidiana.

L’obiettivo finale della nostra scuola, è quello di aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli e responsabili, che comprendano il loro ruolo nella società e nell’ambiente e che sappiano come agire per proteggere entrambi.

Inoltre, l’insegnamento attraverso i giochi può essere un modo efficace e divertente di trasmettere messaggi sulla sostenibilità ambientale agli alunni. I giochi possono fornire un’esperienza immersiva che aiuta i ragazzi a comprendere i concetti ambientali in modo più profondo e a memorizzarli meglio rispetto a una lezione teorica. In generale, può essere un modo coinvolgente e interattivo di sensibilizzare i giovani a questi importanti problemi e di fornire loro le competenze per agire in modo sostenibile.

Un progetto innovativo per la RiGenerazione Ecologica della Scuola.

Pronti per la sfida!