Moliterno, altri 8 casi di positività. Il sindaco Rubino: “la situazione è seria, non possiamo più permetterci passi falsi”

Purtroppo arrivano ancora cattive notizie da Moliterno, in un video su Facebook il sindaco Antonio Rubino fa sapere che ci sono altri 8 casi di positività al Coronavirus.

La situazione è seria, non possiamo più permetterci passi falsi. Usiamo solo per necessità ed evitiamo al momento di frequentare persone al di fuori dello stretto nucleo familiare convivente. Dobbiamo evitare i pranzi e le cene di famiglia, non possiamo abbassare la guardia proprio adesso.