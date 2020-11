Merra, tra Recovery Fund e semplificazioni, l’edilizia non si fermerà

“Quella dell’edilizia e delle infrastrutture è l’unica industria che durante l’emergenza Covid non si sta fermando. Recependo prontamente il Decreto Semplificazioni sono evidenti i riscontri positivi sul territorio dovuti ad un nuovo approccio al mondo delle autorizzazioni sismiche, che vengono evase, come previsto dalla normativa sulle semplificazioni, in 30 giorni, dopo i quali interviene il silenzio-assenso”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, nel commentare con soddisfazione i passi in avanti compiuti nell’ambito di un processo, ormai ben avviato, di snellimento e velocizzazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le pratiche sismiche. “Tutto questo – ha proseguito l’esponente della giunta lucana – ha consentito inoltre la realizzazione di un ordine di priorità fra le opere soggette ad autorizzazione, in modo tale che quelle più complesse e strategiche non vadano in silenzio-assenso ma vengano adeguatamente monitorate in quanto – ha concluso Merra – richiedono la giusta attenzione”.