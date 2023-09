Mega piano assunzioni Asp: si attende la carica dei novantuno

L’Azienda sanitaria di Potenza programma il futuro: entro fine anno le immissioni in ruolo per gli infermieri

E’ quanto emerso da una riunione con la Rappresentanza sindacale unitaria aziendale in cui sono state illustrate le linee di condotta che hanno portato la direzione a fare determinate scelte gestionali sul personale.

Archiviato ormai il periodo della pandemia da Covid-19, oggi – è stato detto durante la riunione – si deve dare priorità ad una nuova fase: quella della messa a regime attraverso l’assunzione di personale vincitore di concorso o con diritto alla stabilizzazione. Da qui alla fine di dicembre l’Asp preannuncia che saranno tante le assunzioni: sessantuno da concorso unico regionale- di cui proprio l’Azienda sanitaria locale di Potenza è stata capofila- e trenta da stabilizzazioni per un totale all’attivo di novantuno persone da assumere entro i prossimi tre mesi. A fronte di questa imponente svolta gestionale segue un contemporaneo e meno gradito programma di abbandono dei contratti precari a tempo determinato: ventuno saranno quelli che cesseranno alla fine di settembre e altri quattordici entro la fine di dicembre arrivando al termine del 2023 con trentacinque contratti in meno.

La decisione, se pur non accolta di buon grado dalle Rsu, è stata dettata, fa sapere l’Asp, “da questioni di legittimità e opportunità gestionale tanto che l’Azienda ha preferito rendere pubbliche, trasparenti e preventive le ragioni di una scelta che- e di questo c’è consapevolezza- graverà inevitabilmente sulle persone”.

Illustrati, in fase di incontro, i motivi di merito, giuridici ed economici che hanno impedito il mantenimento dei contratti precari in essere. Le organizzazioni sindacali, pur comprendendo lo scenario, non hanno rinunciato a pretendere di più e quindi a chiedere stabilizzazioni per tutti, per cui allo stato attuale la Asp si è riservata di rivalutare nella programmazione 2024 eventuali margini di manovra che dovranno essere rispettosi di limiti giuridici ed economici.

Per il Direttore Generale della Asp Antonello Antonello Maraldo “l’azienda è da considerare al pari di una ‘casa di vetro’ in cui rendere chiare, trasparenti e pubbliche le scelte operate. Si è consapevoli che alcune decisioni sono dolorose ma sono state assunte dopo una seria riflessione”. La Direzione assicura che “l’obiettivo principale è comunque sempre quello di garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini e quindi- conclude Maraldo- nel percorso assunzionale il focus centrale sarà quello di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari senza determinare in nessuno soluzione di continuità “.