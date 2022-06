Matera – Berat, gemellaggio tra siti Unesco

Consolidare i rapporti turistici, culturali ed economici tra Matera e Berat, città accomunate dall’essere entrambe patrimonio mondiale dell’Unesco, per sviluppare scambi utili a dare impulso ai rispettivi tessuti civile, sociale ed economico.

Sono alcuni degli obiettivi sui quali si fonda il protocollo d’intesa sottoscritto a Berat, in Albania, dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, unitamente al sindaco della cittadina albanese, Ervin Demo Kryetar Bashkia, e al primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi.

“Ritengo fondamentale, per una migliore conoscenza tra i popoli e ai fini di un contributo a rafforzare amicizia, pace e la fattiva costruzione dell’Europa dei cittadini, realizzare nuovi asset e nuove sinergie”, ha spiegato Marrese appena dopo aver sottoscritto il protocollo. Il documento, ha ricordato il presidente della Provincia di Matera, “intende promuovere, attraverso iniziative congiunte, una proficua ed effettiva interconnessione tra le due cittadine e porre le basi per creare una rete tra comuni ed attuare una strategia di promozione e valorizzazione. Tale sottoscrizione è propedeutica anche all’implementazione di un percorso di pace e di creazione di nuove opportunità tra Matera e la sua provincia e la città di Berat, senza escludere il resto dell’Albania. Sono onorato di aver sottoscritto il protocollo perché sono persuaso che esso possa essere l’inizio di un percorso virtuoso per il nostro territorio”.