Marsicovetere, sferzata del Comune contro il coronavirus: da lunedì sanificazione del territorio

Il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri rende noto che domani, lunedì 16 marzo 2020, inizieranno le operazioni di sanificazione nell’intero territorio comunale. La macchina organizzativa continua senza sosta e oltre alle strade dei centri urbani nei giorni seguenti inizieranno le disinfestazioni e le sanificazioni degli immobili comunali con particolare attenzione agli edifici scolastici presenti sul territorio. Inoltre con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica relativa al COVID-19 è stato attivato, già dallo scorso giovedì, anche il Centro Operativo Comunale (COC).

“Ho ritenuto fondamentale e necessario anche utilizzare i mezzi della Protezione Civile del Gruppo Lucano Val d’Agri – continua il primo cittadino di Marsicovetere – per offrire la massima diffusione degli avvisi alla popolazione e per portare un messaggio e un invito a restare casa. Grazie anche al prezioso contributo dell’unica emittente radiofonica di Marsicovetere, la quale ha messo a disposizione gratuitamente i suoi strumenti, che hanno consentito di diffondere il messaggio all’interno del territorio comunale.”





Vista la straordinaria restrizione della libertà di movimento, in questi giorni di emergenza epidemiologica, l’Amministrazione Comunale lancia anche l’iniziativa #DISTANTIMAUNITI con il fine ti tenere tutti i cittadini in contatto. Sarà Marsicovetere infatti a far sentire la sua voce con la testimonianza di diversi cittadini, che per motivi di lavoro sono rimasti fuori sede e hanno seguito il consiglio di non rientrare, racconteranno la loro esperienza. E far sentire la propria voce anche attraverso l’uso dell’arte, quindi cantando, suonando, recintando, ecc..

In ultimo il sindaco ringrazia la Polizia Locale, l’ANPAS, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile del Gruppo Lucano sede di Villa d’Agri per il lavoro incessante svolto fin ora.